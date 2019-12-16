Джефф Блэшилл: «Лос-Анджелес» лучше сражался, работал и играл «Детройт» проиграл «Лос-Анджелесу» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом».

«Соперник лучше сражался, работал и играл, – приводит слова Блэшилла официальный сайт лиги. – При этом подобное происходило с нами нечасто, даже в матчах, где счет был крупнее. Пожалуй, 4:2 не говорит о полной картине происходившего».

Напомним, уступая со счетом 0:4, «красные крылья» отыграли две шайбы. «Детройт» с 21 очком остается худшей командой Восточной конференции и всей лиги. «Лос-Анджелес» продолжает занимать последнее место на Западе.

В следующем матче 17 декабря «Детройт» примет «Коламбус».