Владимир Крикунов: «Динамо» играет в хоккей по-настоящему, а не мучается на льду «Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

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Главный тренер «Динамо» (Москва) Владимир Крикунов высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

«Со СКА и ЦСКА мы хоть и проиграли, но играли неплохо, команда играет в хоккей по-настоящему, а не мучается на льду, – приводит ТАСС слова Крикунова. – Естественно, хотелось бы, чтобы больше забивали, думаю, что придет и это».

Перед второй международной паузой на Евротур бело-голубые провели 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрали 46 очков и занимают третье место в Западной конференции.

«Динамо» отстает на шесть очков от СКА и на пять – от ЦСКА. В ближайшем матче 17 декабря команда сыграет дома с «Йокеритом».