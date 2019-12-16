Защитник юниорской сборной России – о Мировом кубке вызова: Это победа команды, а не кого-то одного Юниорская сборная России впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова.

Защитник юниорской сборной России Шакир Мухамадуллин поделился впечатлениями от победы на Мировом кубке вызова в Доусон Крике (Канада).

В финальном матче с командой «Канада Восток» (2:1 2OT) 17-летний игрок обороны забросил победную шайбу во втором овертайме.

«Все молодцы! Каждый игрок оставил всего себя на льду, каждый бился, ловил шайбы, – приводит слова Мухамадуллина официальный сайт Федерации хоккея России. – Это победа команды, а не кого-то одного.

Хочу тренерскому штабу сказать спасибо, разбирали всех соперников досконально, давали ценные указания на каждую игру, и во всем помогали. Вместе мы сделали одно большое дело, это общая победа».

Напомним, юниорская сборная России впервые в истории стала победителем Мирового кубка вызова, в котором играла с соперниками старшего возраста.