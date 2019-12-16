Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала» - Советский спорт
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16 декабря 2019 16:58ХоккейЛипкин Антон

Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала»

Россия стала второй на домашнем этапе Еврохоккейтура».

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала.

«Я считаю, что мы заслуживали победу на турнире, – приводит ТАСС слова Третьяка. – У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре (со Швецией – 3:4), больше моментов создали, просто шведский вратарь (Ларс Юханссон) сыграл хорошо, но мы были на голову сильнее сборной Швеции».

Напомним, на домашнем этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла Швеции (3:4) и победила Чехию (4:3 Б) в Москве, а также в присутствии 67 877 зрителей нанесла поражение Финляндии (2:0) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. С пятью очками Россия стала второй, пропустив вперед Швецию.

В общем зачете Еврохоккейтура сборная России занимает последнее место, отставая на четыре очка от лидирующих Чехии и Финляндии.

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