Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала» Россия стала второй на домашнем этапе Еврохоккейтура».

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Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала.

«Я считаю, что мы заслуживали победу на турнире, – приводит ТАСС слова Третьяка. – У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре (со Швецией – 3:4), больше моментов создали, просто шведский вратарь (Ларс Юханссон) сыграл хорошо, но мы были на голову сильнее сборной Швеции».

Напомним, на домашнем этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла Швеции (3:4) и победила Чехию (4:3 Б) в Москве, а также в присутствии 67 877 зрителей нанесла поражение Финляндии (2:0) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. С пятью очками Россия стала второй, пропустив вперед Швецию.

В общем зачете Еврохоккейтура сборная России занимает последнее место, отставая на четыре очка от лидирующих Чехии и Финляндии.