Филиппи вернулся в «Металлург» Он выступал за магнитогорскую команду с 2015 по 2017 год.

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Нападающий Томаш Филиппи переходит из «Либерца» в «Металлург». Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба. Соглашение с командой будет рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, что ранее чешский форвард уже выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе магнитогорцев, став с ней обладателем Кубка Гагарина в 2016 году. Также он играл за хабаровский «Амур».

Всего в КХЛ он сыграл в 194 матчах, забив 35 шайб и отдав 57 результативных передач.

Что касается нынешнего сезона, то в чемпионате Чехии 27-летний нападающий принял участие в 24 матчах и набрал 19 (8+11) очков по системе «гол+пас».