«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов по решению руководства.
«Илья Ковальчук покинул клуб и выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что российский форвард получил последнюю часть бонуса за текущий сезон. Эта сумма составила 2,65 млн долларов.
Добавим, что тренерский штаб «Кингз» вывел Ковальчука из состава. В последний раз он выходил на площадку 10 ноября.
На данный момент в активе 36-летнего хоккеиста 16 матчей и 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10», а также 12 минутах штрафного времени.
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