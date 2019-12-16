«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов Об этом информирует клубная пресс-служба.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов по решению руководства.

«Илья Ковальчук покинул клуб и выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что российский форвард получил последнюю часть бонуса за текущий сезон. Эта сумма составила 2,65 млн долларов.

Добавим, что тренерский штаб «Кингз» вывел Ковальчука из состава. В последний раз он выходил на площадку 10 ноября.

На данный момент в активе 36-летнего хоккеиста 16 матчей и 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10», а также 12 минутах штрафного времени.