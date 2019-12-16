Агент Ковальчука исключил возвращение форварда в КХЛ - Советский спорт
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16 декабря 2019 23:19ХоккейГичунцев Артур

Агент Ковальчука исключил возвращение форварда в КХЛ

Ранее стало известно, что форвард выставлен на драфт отказов.

Юрий Николаев, агент, ведущий дела российского форварда Ильи Ковальчука, отметил, что его клиент не планирует возвращаться в КХЛ.

«Мы на связи с Ильей Ковальчуком. Могу сказать, что у него все нормально. Сейчас делами Ковальчука занимаются его представители в НХЛ.

Возможно ли возвращение Ильи в КХЛ? На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается», – цитирует агента «Чемпионат».

36-летний Ковальчук был выставлен на драфт отказов по решению руководства «Лос-Анджелес Кингз».

В текущем сезоне он провел 16 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10», а также 12 минутах штрафного времени.

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