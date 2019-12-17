Барбашев пропустит матч с «Колорадо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев не сыграет против «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 17 декабря.

Как сообщил наставник «Блюз» Крэйг Берубе, в поединке с «Чикаго» (4:3) нападающий получил травму верхней части тела.

В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел 34 матча и набрал 15 (5+10) очков.

Добавим, что в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли.