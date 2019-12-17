«Коламбус» на своем льду всухую обыграл «Вашингтон» Хоккеисты «Коламбуса» одержали победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

Загрузка...

В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Эрик Робинсон (12-я минута) и Оливер Бьеркстранд (42, 49).

Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил 30 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

Отметим, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил эту встречу с показателем полезности «-2», а форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов – «-1».

В следующем матче «Коламбус», одержавший вторую победу в восьми последних матчах сезона, в гостях сыграет с «Дтеройтом», а «Вашингтон» на выезде встретится с «Нью-Джерси».