«Коламбус» на своем льду всухую обыграл «Вашингтон»

Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервьюОлимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51БиатлонВолохов Юрий
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от ХаникаттаРоссийский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.14.12.2019 21:30ММАУсачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео)Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса.15.12.2019 10:30ММАВащенко Сергей
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тестРоссийский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге.14.12.2019 08:00ММАУсачев Владислав
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛВ среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы.11.12.2019 22:00ХоккейДомрачев Владислав
Алина всё. Фигурное катание в поисках балансаАлина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00Фигурное катаниеЯременко Николай
Отпуск по уходу: вся правда об Алине ЗагитовойТо, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность.15.12.2019 09:30Фигурное катаниеЯременко Николай
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал быРоссийский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага.13.12.2019 17:30БоксУсачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфиналВо втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева.14.11.2019 20:30ТеннисМысин Николай