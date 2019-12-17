«Флорида» дома разгромила «Оттаву», на счету Бобровского 29 сейвов Хоккеисты «Флориды» одержали крупную победу над «Оттавой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Ноэль Аккьяри (10-я, 22-я и 31-я минуты), Александр Барков (26), Майк Мэтисон (36) и Доминик Тонинато (40), у «Сенаторз» отличился Артем Анисимов (23).

Отметим, что российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов завершил эту встречу с показателем полезности «-1», а голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.

В следующем матче «Флорида», прервавшая свою серию из трех поражений, на своем льду сыграет против «Далласа», а «Оттава», потерпевшая восьмое поражение в 11 последних встречах сезона, в гостях встретится с «Тампа-Бэй».