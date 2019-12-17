«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Колорадо» благодаря хет-трику Перрона Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали победу «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (19-я, 39-я и 57-я минуты), Винс Данн (40) и Джордан Кайру (52). У «Эвеланш» отличились Назем Кадри (21) и Микко Рантанен (30).

Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров закончил матч с показателем полезности «-3», а нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин - с «-1».

В следующем матче «Сент-Луис», одержавший третью победу кряду, дома встретится с «Эдмонтоном», а «Колорадо», потерпевший второе поражение в десяти последних встречах сезона, на выезде сыграет против «Чикаго».