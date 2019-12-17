«Эдмонтон» в гостях одержал победу над «Далласом»

Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервьюОлимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51БиатлонВолохов Юрий
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от ХаникаттаРоссийский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.14.12.2019 21:30ММАУсачев Владислав
Барышня с претензиями. Портрет Алены КосторнойПосле финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке.12.12.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
«Флорида» опять летит, но дело не в Бобровском. «Тампа» рухнула, потеряв Кучерова«Пантеры» выпали из зоны плей-офф, «Молнии» за нее никак не могут зацепиться.15.12.2019 15:30ХоккейСлавин Виталий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30ТеннисМысин Николай
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка»Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши.13.12.2019 10:00ФутболБезъязычный Алексей
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфиналеСборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.21.11.2019 22:30ТеннисМысин Николай
Почему у Панарина сейчас лучшая техника в миреДавно хотелось поговорить о чудесном преображении в НХЛ Артемия Панарина, который дебютировал там более чем в солидном возрасте – в 24 года. 16.12.2019 20:25ХоккейСлавин Виталий
А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победуТакой стрельбы у наших девушек мы не видели давно.14.12.2019 16:00БиатлонВолохов Юрий