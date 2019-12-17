«Эдмонтон» в гостях одержал победу над «Далласом» Хоккеисты «Эдмонтона» переиграли «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Зак Кассиан (9-я минута) и Леон Драйзайтль (15), у «Старз» отличился Тайлер Сегин (58).

Отметим, что на счету нападающего «Далласа» Александра Радулова одна результативная передача.

В следующем матче «Эдмонтон», прервавший свою серию из четырех поражений кряду, на выезде встретится с «Сент-Луисом», а «Даллас» в гостях сыграет против «Тампа-Бэй».