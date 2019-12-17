Джон Купер: Кучерову придется хорошенько подлечиться, но он крепкий парень Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров может выйти на лед в матче против «Оттавы».

Загрузка...

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер считает, что форвард может сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата.

- Мне не нравится заниматься спекуляциями. Травма оказалась не такой серьезной, как мы думали, когда увидели, что произошло. Щелчок был очень сильным, и шайба попала в ногу. Но сейчас я не могу сказать вам, когда он будет играть. Он может сыграть завтра. Я не знаю. Ему придется хорошенько подлечиться, но он крепкий парень, - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во втором периоде матча против «Вашингтона» шайба после броска защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона попала в правую ногу Кучерова, после чего форвард не смог продолжить встречу.