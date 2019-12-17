Брэйден Пойнт: Кучерова невозможно заменить

Центрфорвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт – о травме российского нападающего команды.
- Его невозможно заменить. Он принял шайбу на себя. Надеюсь, с ним все будет в порядке, - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что во втором периоде матча против «Вашингтона» шайба после броска защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона попала в правую ногу Кучерова, после чего форвард не смог продолжить встречу.
Отметим, что Кучеров занимает первое место в команде по результативности - 34 (10+24) очка.
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