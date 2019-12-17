Марк Бержевен: Не могу обещать, что один обмен гарантирует «Монреалю» место в плей-офф Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен считает, что ни один хоккеист не может гарантировать команде попадание в плей-офф.

- Не думаю, что мог бы сегодня или завтра совершить обмен, чтобы получить игроков, которые превратили бы нас в команду, претендующую на Кубок Стэнли. Не существует такого хоккеиста, о котором можно было бы сказать, что его появление гарантирует команде место в плей-офф. И цена такого игрока, с моей точки зрения, будет очень высокой.

Я не поставлю под сомнение будущее команды в надежде на попадание в плей-офф по той же причине, о которой говорил раньше. Я не могу обещать вам, что один обмен гарантирует команде место в плей-офф, и я не собираюсь расставаться с нашими ресурсами в такой сделке, - приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Монреаль», набрав 36 очков в 33 встречах чемпионата, занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая идущей на восьмом месте «Флориде» одно очко.