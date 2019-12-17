Тренер «Виннипега» опроверг слухи, что он собирается возглавить клуб из Сиэтла

- Я буду здесь, пока моя работа устраивает (исполнительного председателя Марка Чипмана) и (генерального менеджера Кевина Чевелдэйоффа). Здесь мой дом. Мне нравится здесь. Я никуда не хочу уходить и очень расстроюсь, если мне придется поменять место работы. Так что я не знаю, что сказать.
Я оказался в непривычной ситуации, когда идут такие разговоры о тренере, у которого есть работа. Обычно всегда есть три или четыре свободных специалиста. К тому же новый клуб еще только делает первые шаги. Я работал с (генеральным менеджером «НХЛ-Сиэтл» Роном Фрэнсисом) и отношусь к нему с огромным уважением. Но здесь мой дом. Я не хочу отсюда уходить, - приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.
Ранее корреспондент телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Морис может стать главным тренером команды из Сиэтла.
Напомним, что 52-летний специалист стал наставником «Джетс» зимой 2014 года, сменив на этом посту Клода Ноэля. текущий сезон является для Мориса 22-м в НХЛ в качестве тренера. Канадец входит в восьмерку наставников, одержавших не менее 700 побед за карьеру.
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