Тренер «Виннипега» опроверг слухи, что он собирается возглавить клуб из Сиэтла Главный тренер «Виннипега» Пол Морис намерен продолжить работу с «Джетс».

- Я буду здесь, пока моя работа устраивает (исполнительного председателя Марка Чипмана) и (генерального менеджера Кевина Чевелдэйоффа). Здесь мой дом. Мне нравится здесь. Я никуда не хочу уходить и очень расстроюсь, если мне придется поменять место работы. Так что я не знаю, что сказать.

Я оказался в непривычной ситуации, когда идут такие разговоры о тренере, у которого есть работа. Обычно всегда есть три или четыре свободных специалиста. К тому же новый клуб еще только делает первые шаги. Я работал с (генеральным менеджером «НХЛ-Сиэтл» Роном Фрэнсисом) и отношусь к нему с огромным уважением. Но здесь мой дом. Я не хочу отсюда уходить, - приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Ранее корреспондент телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Морис может стать главным тренером команды из Сиэтла.

Напомним, что 52-летний специалист стал наставником «Джетс» зимой 2014 года, сменив на этом посту Клода Ноэля. текущий сезон является для Мориса 22-м в НХЛ в качестве тренера. Канадец входит в восьмерку наставников, одержавших не менее 700 побед за карьеру.