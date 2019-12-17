Питер Дебур: Самый короткий срок пребывания в должности у тренеров НХЛ

- Если посмотреть и сравнить, как долго работают тренеры в профессиональных командах, выяснится, что самый короткий срок пребывания в должности у наставников НХЛ. Мы знаем это. Это часть нашей работы. Но я буду вспоминать, какие здесь замечательные болельщики, какие отличные владельцы, менеджеры, которых собрал Дуг. У меня остались потрясающие воспоминания о великолепных людях, с которыми я здесь работал четыре года. Мне очень повезло, что я находился в одной раздевалке с игроками, которыми бы гордились в любом виде профессионального спорта, - приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Дебура и его тренерский штаб были отправлены в отставку 11 декабря. За четыре года в «Сан-Хосе» Дебур одержал 198 побед, потерпел 129 поражений в основное время и 34 в дополнительное.
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав «Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей