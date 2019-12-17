Питер Дебур: Самый короткий срок пребывания в должности у тренеров НХЛ Бывший наставник «Сан-Хосе» Питер Дебур прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Шаркс».

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- Если посмотреть и сравнить, как долго работают тренеры в профессиональных командах, выяснится, что самый короткий срок пребывания в должности у наставников НХЛ. Мы знаем это. Это часть нашей работы. Но я буду вспоминать, какие здесь замечательные болельщики, какие отличные владельцы, менеджеры, которых собрал Дуг. У меня остались потрясающие воспоминания о великолепных людях, с которыми я здесь работал четыре года. Мне очень повезло, что я находился в одной раздевалке с игроками, которыми бы гордились в любом виде профессионального спорта, - приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Дебура и его тренерский штаб были отправлены в отставку 11 декабря. За четыре года в «Сан-Хосе» Дебур одержал 198 побед, потерпел 129 поражений в основное время и 34 в дополнительное.