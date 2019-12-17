«Спартак» и «Динамо» претендуют на Кицына - Советский спорт
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17 декабря 2019 10:33ХоккейЛипкин Антон

«Спартак» и «Динамо» претендуют на Кицына

Форвард «Кузни» возглавляет список лучших бомбардиров ВХЛ.

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын может вернуться в КХЛ, сообщает «БИЗНЕС Online».

27-летний нападающий возглавляет список лучших бомбардиров лиги, набрав 40 (20+20) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.

Воспитанник «Кузни» выступал в КХЛ за свой родной клуб, «Торпедо» и «Адмирал». В 130 матчах в лиге на его счету 22 (10+12) очка при показателе полезности «–24» и 93 минутах штрафа.

Напомним, в 2011 году в составе молодежной сборной России Кицын стал чемпионом мира.

Добавим, что «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, у «Спартака» на три очка меньше и шестое место.

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