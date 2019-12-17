«Спартак» и «Динамо» претендуют на Кицына

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын может вернуться в КХЛ, сообщает «БИЗНЕС Online».
27-летний нападающий возглавляет список лучших бомбардиров лиги, набрав 40 (20+20) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.
Воспитанник «Кузни» выступал в КХЛ за свой родной клуб, «Торпедо» и «Адмирал». В 130 матчах в лиге на его счету 22 (10+12) очка при показателе полезности «–24» и 93 минутах штрафа.
Напомним, в 2011 году в составе молодежной сборной России Кицын стал чемпионом мира.
Добавим, что «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, у «Спартака» на три очка меньше и шестое место.
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев «Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы за 10 минут. Нас унизил даже «Хетафе» До 76-й сминуты «быки» достойно сражались в Испании, но, пропустив первый мяч после розыгрыша углового, бросили играть и нарвались на разгром. 12.12.2019 23:00 Футбол Зибрак Артем Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев «Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей