Рене Фазель: Беттмэн не большой фанат международного хоккея Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что комиссара НХЛ Гэри Беттмэн интересует только собственная лига.

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- Гэри Беттмэн не большой фанат международного хоккея, совершенно, его интересует его собственная лига, остальное не очень. Хорошо, на наши чемпионаты мира приезжают игроки из НХЛ, но его это не волнует, потому что клубы этих игроков уже вылетели из плей-офф.

И его не очень интересуют какие-то другие клубные соревнования: победитель Кубка Стэнли против победителя Кубка Виктории или Кубка Гагарина. Думаю, он боится поражения; когда «Чикаго» уступил в Кубке Виктории, он был очень расстроен, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что в 2009 году в рамках Кубка Виктории «Цюрих» оказался сильнее «Чикаго» (2:1).