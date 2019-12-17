Рене Фазель: Я люблю Россию, если будет предложение, то с удовольствием приеду и помогу - Советский спорт
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17 декабря 2019 11:33Хоккей

Рене Фазель: Я люблю Россию, если будет предложение, то с удовольствием приеду и помогу

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не исключил, что после ухода со своего поста примет предложение о работе из России.

- У меня много возможностей, так что я знаю, что буду при деле. У меня есть опыт, и если людям он будет нужен, то я с радостью поделюсь им. Я люблю Россию, если будет предложение, то с удовольствием приеду и помогу, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что выборы нового главы IIHF пройдут в мае 2020 года. Ранее Фазель заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

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