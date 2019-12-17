«Нью-Джерси» обменял Холла в «Аризону» «Койоты» отдали права на трех игроков и два выбора на драфте.

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл в результате обмена продолжит карьеру в «Аризоне», сообщает официальный сайт «койотов».

28-летний канадец выступал за «Девилз» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 он набрал 93 (39+54) очка и стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку сезона). Ранее он провел шесть сезонов за «Эдмонтон». Всего на счету Холла, выбранного под первым номером драфта 2010 года, 536 (208+328) очков в 592 матчах сезона.

В свою очередь «Нью-Джерси» получил права на форвардов Ника Меркли, Нэйта Шнарра и защитника Кевина Баля, а также выбор в первом раунде драфта 2020 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года. В систему «Аризоны» также перешел форвард Блэйк Спирс.

Добавим, что контракт Холла с зарплатой в шесть миллионов долларов в год истекает в конце нынешнего сезона.