Тэйлор Холл – об обмене в «Аризону»: За одну ночь перепрыгнул много очков в турнирной таблице Канадец перешел из «Нью-Джерси» в «Аризону».

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Форвард Тэйлор Холл прокомментировал свой обмен из «Нью-Джерси» в «Аризону».

«Думаю, у меня открываются отличные возможности в «Аризоне», – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – За одну ночь я сразу перепрыгнул много очков в турнирной таблице и присоединился к команде, занимающей первое место.

Хоккейные люди знают, что когда начинается серьезная борьба за плей-офф, игра становится интересной. Я сыграл только в пяти матчах плей-офф, но эти игры я помню в деталях, потому что они были очень интересными и стали яркими моментами моей карьеры в НХЛ».

Напомним, 28-летний канадец выступал за «Девилз» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 он набрал 93 (39+54) очка и стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Ранее он провел шесть сезонов за «Эдмонтон». Всего на счету Холла, выбранного под первым номером драфта 2010 года, 536 (208+328) очков в 592 матчах сезона.

«Аризона» набрала 42 очка в 35 матчах и занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе.

Добавим, что контракт Холла с зарплатой в шесть миллионов долларов в год истекает в конце нынешнего сезона.