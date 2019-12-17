Президент «Аризоны» – о Холле: Этот день станет одним из самых ярких в истории клуба «Нью-Джерси» обменял канадца в «Аризону».

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Президент «Аризоны» Арон Коэн высказался об обмене форварда «Нью-Джерси» Тэйлоре Холле.

«В этом сезоне в нашей команде происходит много хорошего и позитивного, – приводит слова Коэна официальный сайт лиги. – Появление Тэйлора Холла – ключевое событие, которое приближает нас к главной цели.

Сегодняшний день станет одним из самых ярких в истории клуба, его запомнят болельщики команды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу команду лучшей в лиге».

Напомним, 28-летний канадец выступал за «Девилз» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 он набрал 93 (39+54) очка и стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Ранее он провел шесть сезонов за «Эдмонтон». Всего на счету Холла, выбранного под первым номером драфта 2010 года, 536 (208+328) очков в 592 матчах сезона.

«Аризона» набрала 42 очка в 35 матчах и занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе.

Добавим, что контракт Холла с зарплатой в шесть миллионов долларов в год истекает в конце нынешнего сезона.