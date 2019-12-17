Дэвид Куинн: Забыли, что надо еще играть в хоккей, это нам аукнулось «Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу».

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5).

«Мы просто не смогли использовать свои шансы, что очень грустно, – приводит слова Куинна официальный сайт лиги. – Когда проводишь много времени в чужой зоне, порой забываешь, что надо еще и играть в хоккей. Сегодня это нам аукнулось».

Отметим, что одну из двух шайб «Рейнджерс» забросил форвард Артемий Панарин. Он продлил результативную серию до пяти матчей. Теперь на его счету 43 (20+23) очка в 33 матчах сезона.

«Рейнджерс» по-прежнему отстают от зоны плей-офф на Востоке на три очка.