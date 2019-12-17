Игорь Ларионов: Мои сложные отношения с ФХР – это давнишняя история Ларионов стал тренером молодежной сборной России.

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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о своих отношениях с Федерацией хоккея России.

«Про мои сложные отношения с ФХР – это давнишняя история, – приводит «Р-Спорт» слова Ларионова. – Сейчас глава штаба сборной России Роман Ротенберг находится в постоянном поиске, хочет, чтобы «Красная машина» имела серьезные аргументы называться «Красной машиной», а для этого нужно выносить всех».

Напомним, в ноябре Ларионов вошел в тренерский штаб молодежной сборной России, став ассистентом главного тренера Валерия Брагина.

В настоящее время команда готовится к молодежному чемпионату мира, который в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.

На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).