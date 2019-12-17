Дацюк сыграет за «Автомобилист» впервые с 26 ноября - Советский спорт
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17 декабря 2019 16:46ХоккейШарафудинов Виктор

Дацюк сыграет за «Автомобилист» впервые с 26 ноября

41-летний нападающий был включен в состав на матч против «Амура».

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура». Впервые с 26 ноября на лед выйдет Павел Дацюк. Пять предыдущих матчей своей команды 41-летний форвард пропустил из-за травмы.

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Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)

Дацюк перешел в «Автомобилист» нынешним летом после расставания с питерским СКА. В нынешнем сезоне на его счету две шайбы и шесть результативных передач в 18 матчах чемпионата КХЛ.

Матч «Автомобилист» – «Амур» начнется в 17:00 по московскому времени.

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