Дацюк сыграет за «Автомобилист» впервые с 26 ноября

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура». Впервые с 26 ноября на лед выйдет Павел Дацюк. Пять предыдущих матчей своей команды 41-летний форвард пропустил из-за травмы.
Дацюк перешел в «Автомобилист» нынешним летом после расставания с питерским СКА. В нынешнем сезоне на его счету две шайбы и шесть результативных передач в 18 матчах чемпионата КХЛ.
Матч «Автомобилист» – «Амур» начнется в 17:00 по московскому времени.
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