Руководство СКА не видит Ковальчука в команде Форвард не вернется в бывший клуб.

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Форвард Илья Ковальчук не будет играть за СКА, сообщает РБК. Руководство клуба не заинтересовано в 36-летнем нападающем, который в понедельник был выставлен «Лос-Анджелесом» на драфт отказов.

«СКА не намерен смотреть в прошлое. Сейчас в Санкт-Петербурге во многом строится новая команда, в которой руководство клуба Ковальчука не видит», – сообщает источник.

Напомним, Ковальчук выступал за СКА во время локаута 2012 года, а также с 2013 по 2018 годы. Вместе с клубом он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом году Ковальчук вернулся в НХЛ и в 81 матче за «королей» набрал 43 (19+24) очка. В понедельник стало известно о том, что «Лос-Анджелес» запустил процедуру расторжения контракта с игроком, выставив его на драфт отказов.