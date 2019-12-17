«Металлург» в серии буллитов одолел «Нефтехимик» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 декабря 2019 19:44ХоккейГичунцев Артур

«Металлург» в серии буллитов одолел «Нефтехимик»

Встреча прошла на домашней арене магнитогорского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Нефтехимик» завершился в пользу хозяев. Судьбу поединка команды разыграли в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Ильи Воробьева (4:3 Б).

В составе «Магнитки» отличились Андрей Нестаршил, Денис Паршин, а также Максим Матушкин и Эрик О Делл, ставший автором победного буллита. У гостей это сделали Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин и Мэтт Уайт.

Таким образом, гости потерпели второе поражение кряду, а «Металлург» выиграл второй поединок подряд.

После этой встречи команда Воробьева занимает 8-е место в таблице «Востока», набрав 43 очка. В активе «Нефтехимика» – 39 очков и 10-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» – «Нефтехимик» – 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шарипзянов (Сергеев, Черников), 04:44 – 0:1; Нестрашил (Расмуссен, бол), 09:34 – 1:1; Хайруллин (Куликов), 12:13 – 1:2; Уайт (Барулин), 30:26 – 1:3; Паршин (Козун, Нестрашил), 36:06 – 2:3; Матушкин (Расмуссен), 36:30 – 3:3; О Делл (ШБ), 65:00 – 4:3

В «классике» победили, а на турнире – забыли Сборная России мажорно завершила Кубок Первого канала, обыграв на футбольном стадионе «финнов» 2:0. Однако эта победа в какой-то мере оказалась пирровой. Первое место заняли шведы. 15.12.2019 18:45 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала» Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала»
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анна Богалий: Не вижу ахового провала у Мироновой по стрельбе Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат Владимир Драчев: На чемпионате мира по биатлону должны выступить под нашим флагом
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:15 Хоккей Домрачев Владислав
Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие Роман Шаронов покинул пост главного тренера «Рубина». На его место прочат бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. 16.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Новости
20:37 Футбол Солер, получивший предложение от «Барселоны», продлил контракт с «Валенсией»
20:28 Футбол «Динамо» подписало контракт с вратарем Яшиным
20:22 Футбол «Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной»
20:13 Бокс Альварес освободил титул, выигранный в бою с Ковалевым
20:11 Футбол Хосеп Гвардиола: В 90-е хотел играть вместе с Зиданом за «Ювентус»
19:45 Футбол Тунисский «Эсперанс» разгромил катарский «Аль-Садд» и занял 5-е место на Клубном ЧМ
19:44 Хоккей «Металлург» в серии буллитов одолел «Нефтехимик»
19:30 Хоккей «Салават Юлаев» на своей площадке проиграл «Сибири»
19:22 Хоккей «Амур» без Гулявцева уступил «Автомобилисту» и потерпел четвертое поражение кряду
19:19 Футбол Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски стал президентом польского клуба
19:06 Фигурное катание Семенович считает, что Загитова сможет стать актрисой
18:59 Бокс Энтони Джошуа: Фьюри может побить Уайлдера
18:48 Футбол Юрген Клопп: Клубный чемпионат мира не нужно проводить в середине сезона
18:36 Футбол «Татнефть» не будет спонсировать «Рубин»
18:26 Фигурное катание Александр Горшков: Скандал вокруг Загитовой создан искусственно
18:15 Фигурное катание Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в...
17:51 Футбол «Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции
17:47 Футбол Сергей Прядкин: Предметных разговоров с «Яндексом» о показе матче РПЛ нет
17:43 Футбол Александр Мейтин: За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет
17:38 Футбол Сергей Прядкин: Клубы крайне озабочены судейством
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В борьбе с мусором КМВ не помогают миллиарды, выделенные по трем программам
«Монстров из нас сделали!». «Водоканал-НТ» ответил на претензии тагильского бизнеса
Мэрия и «Концессии теплоснабжения» разошлись в оценке ремонта сетей на Козловской
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика