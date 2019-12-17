«Металлург» в серии буллитов одолел «Нефтехимик» Встреча прошла на домашней арене магнитогорского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Нефтехимик» завершился в пользу хозяев. Судьбу поединка команды разыграли в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Ильи Воробьева (4:3 Б).

В составе «Магнитки» отличились Андрей Нестаршил, Денис Паршин, а также Максим Матушкин и Эрик О Делл, ставший автором победного буллита. У гостей это сделали Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин и Мэтт Уайт.

Таким образом, гости потерпели второе поражение кряду, а «Металлург» выиграл второй поединок подряд.

После этой встречи команда Воробьева занимает 8-е место в таблице «Востока», набрав 43 очка. В активе «Нефтехимика» – 39 очков и 10-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» – «Нефтехимик» – 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шарипзянов (Сергеев, Черников), 04:44 – 0:1; Нестрашил (Расмуссен, бол), 09:34 – 1:1; Хайруллин (Куликов), 12:13 – 1:2; Уайт (Барулин), 30:26 – 1:3; Паршин (Козун, Нестрашил), 36:06 – 2:3; Матушкин (Расмуссен), 36:30 – 3:3; О Делл (ШБ), 65:00 – 4:3