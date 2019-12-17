«Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо», у белорусского клуба серия из семи поражений Минчане занимают последнее место в КХЛ.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Локомотив» (Ярославль) завершился со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).

После двух периодов гости выигрывали в две шайбы. Павел Кудрявцев реализовал большинство на 13-й минуте, а Артур Каюмов отличился на 30-й.

Отыгрались минчане в концовке третьей 20-минутки. За 6:40 до конца основного времени Андрей Костицын «размочил» счет, а на 57-й минуте вратаря «Локомотива» Илью Коновалова огорчил Александр Китаров.

Несмотря на эти достижения «Динамо» ярославцы в овертайме добились победы. На четвертой минуте после передачи Николая Коваленко победную шайбу «Локомотива» забросил Андрей Марков.

Проигрышная серия «Динамо» длится семь матчей. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает предпоследнее 11-е место, набрав 28 очков в 37 матчах.

«Локомотив» идет шестым с 43 очками, набранными в 38 играх.

Завтра 18 декабря минское «Динамо» примет дома ХК «Сочи». В четверг 19 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с «Йокеритом».