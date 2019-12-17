«Спартак» дома разгромил «Витязь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Витязь» завершился со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Михаил Юньков открыл счет уже на 11-й секунде встерчи, а Дмитрий Вишневский на 4-й минуте в большинстве забросил вторую шайбу москвичей. Далее Артем Федоров оформил дубль, отличившись на 20-й и 25-й минутах. По одному голу в активе у Робина Ганзла (24-я) и Каспарса Даугавиньша (51-я в большинстве). Стоит также отметить, что Илья Зубов записал себе в актив три ассистентских очка, а Феодоров, помогая Даугавиньшу, добавил результативную передачу к двум своих шайбам.

Эта победа помогла «Спартаку» потеснить «Витязь» с пятого места в турнирной таблице Западной конференции. Оба клуба набрали по 45 очков в 37 встречах, но у москвичей больше побед в основное время (14 против 13).

19 декабря «Витязь» сыграет дома с рижским «Динамо». «Спартак» 20 декабря примет «Сочи».