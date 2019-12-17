«Йокерит» одолел московское «Динамо» и одержал пятую победу подряд - Советский спорт
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17 декабря 2019 22:07ХоккейГичунцев Артур

«Йокерит» одолел московское «Динамо» и одержал пятую победу подряд

Встреча прошла в Москве.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Йокерит» завершился победой финского клуба в овертайме – 2:1.

Первую шайбу в начале третьего периода забросил форвард российского клуба Иван Игумнов. «Йокерит» сравнял счет в концовке встречи благодаря точному броску Матти Савинайнена, а Виктор Лев принес победу своей команде в овертайме.

Таким образом, «Йокерит» выиграл пятый матч кряду и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков. Команда Владимира Крикунова уступила второй матч кряду и расположилась строчкой выше (47), опережая финский клуб по дополнительным показателям.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Йокерит» – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Игумнов (Алексеев, Брюквин, бол), 52:08 –1:0; Савинайнен (Лехтонен, бол), 59:12 –1:1; Лев (Норман), 61:27 –1:2

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