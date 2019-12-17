СКА, уступая со счетом 0:3, вырвал победу у «Северстали» - Советский спорт
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17 декабря 2019 22:16ХоккейГичунцев Артур

СКА, уступая со счетом 0:3, вырвал победу у «Северстали»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Северсталь» завершился волевой победой хозяев (4:3 ОТ), которые уступали по ходу поединка со счетом 0:3.

В составе СКА отличились Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, а также Лука Бенгтссон и Максим Карпов. У гостей это сделали Вадим Кудако, Владислав Кодола и Макар Хабаров.

Таким образом, команда Алексея Кудашова одержала 12-ю победу кряду и занимает первое место на «Западе», набрав 54 очка. «Северсталь», у которой 33 очка, расположилась на 10-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – «Северсталь» – 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Кудако (Яковлев), 05:59 – 0:1; Кодола (Вовченко, Гераськин), 18:40 – 0:2; Хабаров (Вовченко, Кодола), 30:17 – 0:3; Бурдасов (Кузьменко), 41:58 – 1:3; Ткачев (Хафизуллин, Зуб), 52:21 – 2:3; Бенгтссон (Барабанов, Ткачев), 57:47 – 3:3; Карпов (Ожиганов, Кетов), 62:08 – 4:3

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