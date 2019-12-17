Кудашов – о победе над «Северсталью»: Мы забегали и проявили характер

Главный тренер СКА Алексей Кудашов похвалил своих игроков после победы над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).
– Думаю, здесь все просто – плохое начало и хороший конец. Даже и комментировать больше нечего, старт был совсем слабым, а в конце разбегались, показали нормальную игру и забили голы. Но самое главное – показали характер и вытащили матч, порадовали болельщиков, которым, думаю, в плане сценария игра понравилась, – сказал Кудашов на пресс-конференции.
СКА одержал 12-ю победу кряду и занимает первое место на «Западе», набрав 54 очка. «Северсталь», у которой 33 очка, расположилась на 10-й строчке.
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