Владимир Крикунов: Победа была близка, но не получилось Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение от «Йокерита».

В напряженном матче московские динамовцы открыли счет на 53-й минуте благодаря голу Ивана Игумнова в большинстве, однако не смогли удержать преимущество. За 48 секунд до конца третьего периода Вели-Матти Савинайнен восстановил равновесие в формате пять на четыре, а в овертайме Виктор Лев принес победу «Йокериту».

После матча главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов отметил большое количество удалений у своей команды и похвалил вратаря Ивана Бочарова.

«Поздравим гостей с победой, – цитирует тренера официальный сайт клуба. – В этом году все поменялось. Мы очень хотели выиграть, но соперник отлично начал. Во втором периоде уже действовали лучше. В третьем забили гол, и потом этот выход на пустые ворота… Не забили сами и тут же получили в оборотку. Вроде было близко, но не получилось.

Выход на пустые ворота был определяющим. Но и удаления нельзя не отметить. Мы очень много удалялись.

Отмечу, что Ваня Бочаров хорошо сыграл. Вратарь команды должен давать шанс полевым. Если он хочет становится первым номером, то должен много играть».

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» и «Йокерит» идут рядом на пятом и шестом местах, набрав по 47 очков. Динамовцы сыграли на два матча больше (38) и одержали на одну победу больше в основное время (17).

19 декабря команда Крикунова примет на своей площадке «Северсталь».