Олег Знарок: Наконец-то пошло большинство Главный тренер «Спартака» прокомментировал крупную победу над «Витязем».

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на своем льду разгромил «Витязь» со счетом 6:0. Три из шести шайб красно-белые забросили в большинстве. На пресс-конференции главный тренер московского клуба Олег Знарок подчеркнул, что работа над этим компонентом игры не прекращается с начала сезона.

«Мы сегодня неплохо сыграли, – приводит слова тренера официальный сайт «Спартака». – Грамотно действовали тактически, пошло большинство. С самого начала сезона мы не перестаем работать над этим компонентом. Раньше не получилось, но сегодня пошло.

Три защитника в большинстве – это не мое «ноу хау». Этим пользуются многие. Просто Гончаров здорово стоит перед вратарем. У нас это обнаружилось в тренировочном процессе».

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 45 очков в 37 играх. Следующий матч москвичи проведут 20 декабря – у себя дома против «Сочи».