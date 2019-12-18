«Бостон» в овертайме проиграл «Лос-Анджелесу» В семи последних встречах «Брюинз» потерпели шесть поражений.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил Анже Копитар.

Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду более 13 минут и отметился результативной передачей. На его счету 8 (4+4) очков в 16 матчах текущего сезона.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции. В активе команды 49 очков. «Лос-Анджелес» - последний на Западе (33).

20 декабря «Брюинз» примут «Айлендерс», а «Кингз» сыграют в гостях против «Коламбуса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Хайнен, 20. Бержерон, 31. Карло, 42. — Лизотт, 3. Кемпе, 23. Рой (Прохоркин), 58. Копитар, 64.