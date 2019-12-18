«Питтсбург» одержал победу над «Калгари», Малкин набрал два очка «Пингвинз» одержали третью победу подряд.

«Калгари» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

В составе победителей гол и передачу на свой счет записал Евгений Малкин, вернувшийся в строй после травмы. Для россиянина этот гол стал 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету 1031 (400+631) очко в 873 матчах в лиге.

В активе «Питтсбурга» 44 очка. Команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Калгари» - восьмой на Западе (40).

20 декабря «Флэймз» на своем льду встретятся с «Монреалем», а «Пингвинз» сыграют в гостях против «Эдмонтона» 21 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Годро, 17. — Марино, 33. Раст (Малкин), 34. Малкин, 59. Летанг, 59.