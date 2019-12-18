«Питтсбург» одержал победу над «Калгари», Малкин набрал два очка

«Калгари» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).
В составе победителей гол и передачу на свой счет записал Евгений Малкин, вернувшийся в строй после травмы. Для россиянина этот гол стал 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету 1031 (400+631) очко в 873 матчах в лиге.
В активе «Питтсбурга» 44 очка. Команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Калгари» - восьмой на Западе (40).
20 декабря «Флэймз» на своем льду встретятся с «Монреалем», а «Пингвинз» сыграют в гостях против «Эдмонтона» 21 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Питтсбург» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Годро, 17. — Марино, 33. Раст (Малкин), 34. Малкин, 59. Летанг, 59.
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай