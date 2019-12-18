Купер - об ошибке Кучерова: На его месте мог оказаться кто угодно «Тампа» обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ).

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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал свое решение снять с игры нападающего Никиту Кучерова.

«Сегодня так было лучше для команды, чтобы она смогла одержать победу. Это было наше решение. Никита - важная часть «Тампы», а на его месте мог оказаться кто угодно», - приводит слова Купера журналистка Кэйли Челиос.

Напомним, в игре против «Оттавы» Кучеров открыл счет в первом периоде. Во втором игровом отрезке россиянин потерял шайбу в чужой зоне, после чего Энтони Дюклер сравнял счет в игре.

После этой ошибки наставник «Тампы» усадил Кучеров на скамейку. В третьем периоде и овертайме нападающий на лед не выходил.

В таблице Восточной конференции «Тампа» с 37 очками занимает 12-место. В следующем матче «Лайтнинг» примут «Даллас» 20 декабря.