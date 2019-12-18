Малкин поднялся на четвертое место среди российских хоккеистов по набранным очкам в НХЛ Нападающий вернулся в строй после травмы.

Новости СМИ2 В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1) российский нападающий Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Таким образом, форвард набрал 1031 (400+631) очко за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вышел на четвертое место среди российских хоккеистов. Возглавляет список нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (1244), следом расположились Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032). «Питтсбург» набрал 44 очка. Команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции. 21 декабря «Пингвинз» сыграют в гостях против «Эдмонтона».