Троц - о крупном поражении от «Нэшвилла»: Мы не смогли выручить наших вратарей «Айлендерс» на своем льду уступил «Нэшвиллу» со счетом 3:8.

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Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал крупное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы не могли их остановить, - цитирует официальный сайт НХЛ Троца. - В этом сезоне наши вратари так часто выручали нас, а мы их выручить не смогли».

Напомним, российский голкипер »Айлендерс» Семен Варламов появился на льду в начале третьего периода и пропустил три шайбы после девяти бросков.

«Айлендерс» занимает третье место в таблице Восточной конференции. В активе команды 46 очков.

20 декабря команда из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Бостона».