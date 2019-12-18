Троц - о крупном поражении от «Нэшвилла»: Мы не смогли выручить наших вратарей

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал крупное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы не могли их остановить, - цитирует официальный сайт НХЛ Троца. - В этом сезоне наши вратари так часто выручали нас, а мы их выручить не смогли».
Напомним, российский голкипер »Айлендерс» Семен Варламов появился на льду в начале третьего периода и пропустил три шайбы после девяти бросков.
«Айлендерс» занимает третье место в таблице Восточной конференции. В активе команды 46 очков.
20 декабря команда из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Бостона».
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