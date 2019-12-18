Валерий Каменский – о безголевой серии Ничушкина: Такое не может не нервировать нападающего

Олимпийский чемпион 1988 года в Калгари Валерий Каменский поделился мнением об игре нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина – в ноябре он прервал свою безголевую серию в НХЛ, длившуюся 91 матч.
– Можно только восхищаться характером Валерия, который не опустил руки в ходе этой серии.Трудно сказать, почему у него так долго не получалось забить. Неудачные серии бывают у каждого. Нельзя ведь сказать, что Ничушкин отбывал номер на льду. У него были моменты, он выполнял много оборонительной работы, но вот в ворота шайба упорно не шла. Такое не может не нервировать нападающего. Психологически подобное сложно преодолеть. Но мастерства у Валерия достаточно, чтобы не просто прервать эту серию, а вновь начать регулярно забивать. И сейчас он это доказывает, вернувшись к своей лучшей игре, – цитирует Каменского «Известие».
Отметим, что Ничушкин перешел в «Колорадо» 19 августа этого года, подписав однолетний контракт. В этом сезоне он набрал 10 (6+4) очков в 28 матчах регулярного чемпионата. Его команда занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 45 очков.
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