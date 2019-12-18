Свечников – о чудо-голе в ворота «Виннипега»: Я много тренирую такой бросок

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свой гол в ворота «Виннипега».
«У меня было много пространства, и я просто попытался забить как можно быстрее, - цитирует официальный сайт НХЛ Свечникова. - Я много тренировал такой бросок. Посмотрим, может, я смогу также забить в следующей игре».
Напомним, в игре против «Виннипега» россиянин забросил шайбу в стиле «лакросс» - находясь за воротами нападающий поднял шайбу на крюк клюшки и по воздуху занес ее в верхний угол ворот соперника. Подобным образом Свечников забивает уже второй раз в сезоне.
В текущем сезоне в активе 19-летнего нападающего 35 (14+21) очков в 35 матчах.
«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции.
20 декабря «Каролина» сыграет в гостях против «Колорадо».
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