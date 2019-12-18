«Аризона» в гостях обыграла «Сан-Хосе»

В заключительном матче игрового дня в НХЛ «Сан-Хосе» на своем льду уступил «Аризоне» со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Оливер Экман-Ларссон. В составе хозяев дублем отметился Томаш Гертль.
Защитник «Койотис» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».
«Аризона» набрала 44 очка и поднялась на третье место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает двенадцатую строчку (34).
20 декабря «Койотис» на своем льду примут «Миннесоту», а «Шаркс» 22 декабря, также на своей площадке, встретятся с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Гертль, 18, 34 — Седерберг, 5. Степан, 30. Экман-Ларссон, 58.