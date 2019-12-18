«Аризона» в гостях обыграла «Сан-Хосе» В последних пяти матчах «Шаркс» потерпели четыре поражения.

В заключительном матче игрового дня в НХЛ «Сан-Хосе» на своем льду уступил «Аризоне» со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Оливер Экман-Ларссон. В составе хозяев дублем отметился Томаш Гертль.

Защитник «Койотис» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Аризона» набрала 44 очка и поднялась на третье место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает двенадцатую строчку (34).

20 декабря «Койотис» на своем льду примут «Миннесоту», а «Шаркс» 22 декабря, также на своей площадке, встретятся с «Сент-Луисом».

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«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гертль, 18, 34 — Седерберг, 5. Степан, 30. Экман-Ларссон, 58.