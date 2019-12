Борьбу за Ковальчука ведут три клуба НХЛ

В услугах Ильи Ковальчука, расторгнувшего контракт с «Лос-Анджелесом», заинтересованы три клуба НХЛ.

Как сообщает в своем Твиттере журналист Дэвид Пагнотта, россиянина готовы пригласить «Бостон», «Питтсбург» и «Калгари».

Told BOS, CGY, PIT among teams w/ interest. Kovalchuk hopes to sign this week & get back on ice ASAP, but of course no guarantees.



Note: Kovalchuk can sign during the holiday roster freeze (applies to waivers/trades/loans), but a team must have open roster spot during freeze. https://t.co/Eo8v98QYnp