Илья Воробьев: Первый период был поводом для серьезного разговора «Металлург» победил «Нефтехимик» по буллитам.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б) на «Арене Металлург» в Магнитогорске.

«Первый период был поводом для серьезного разговора, – приводит слова Воробьева официальный сайт лиги. – Обсудили, и уже второй отрезок получился очень хорошим. По буллитам выиграли, рады, что взяли два очка.

Мы знали, как играет Нижнекамск. Очень быстрая команда, очень подвижная. Неожиданностью стало, что мы в начале матча не смогли ничего противопоставить сопернику».

Напомним, у «Металлурга» голы на счету чеха Андрея Нестрашила, форварда Дениса Паршина и защитника Максима Матушкина. Решающий буллит реализовал канадец Брэндон Козун.

«Магнитка» набрала 43 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Адмирал».