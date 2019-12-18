Николай Заварухин: Не скрою, хотелось победить «Салават Юлаев» «Сибирь» обыграла в гостях «Салават Юлаев».

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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Уфа Арене».

«Сыграли так, как планировали: строго в обороне и поймали соперника на контратаках, – приводит слова Заварухина официальный сайт лиги. – Хорошая игра, нужные для нас два очка. Идем дальше. Была ли сегодняшняя игра для меня особой? Мне очень приятно вернуться сюда, ностальгия есть, Уфа – мой родной дом. Было очень приятно играть. Конечно, хотелось победить, это не скрою».

Отметим, что Заварухин родился в Уфе и выступал за «Салават Юлаев» в 1993-1994, 1996-1999, 2001-2005 и 2005-2008 годах.

«Сибирь» набрала 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.