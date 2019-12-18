Николай Цулыгин: В матче с «Сибирью» почти все звенья были новыми

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3) на «Уфа Арене».
«Очень сложная для нас игра получилась, – приводит слова Заварухина официальный сайт лиги. – Практически все звенья были новыми, за исключением звена (Александра) Кадейкина, остальные только сформировались. У ребят не было времени притереться друг к другу, пришлось сразу идти в бой. К сожалению, этой несыгранности и настойчивости перед воротами соперника нам не хватило».
Отметим, что у «Салавата Юлаева» голы забили датчанин Филип Ларсен и форвард Владислав Картаев. С 45 очками команда осталась на пятом месте в Восточной конференции.
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие Роман Шаронов покинул пост главного тренера «Рубина». На его место прочат бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. 16.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке В понедельник стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сменит Романа Шаронова в «Рубине». 17.12.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия