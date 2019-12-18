Николай Цулыгин: В матче с «Сибирью» почти все звенья были новыми «Салават Юлаев» проиграл дома «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3) на «Уфа Арене».

«Очень сложная для нас игра получилась, – приводит слова Заварухина официальный сайт лиги. – Практически все звенья были новыми, за исключением звена (Александра) Кадейкина, остальные только сформировались. У ребят не было времени притереться друг к другу, пришлось сразу идти в бой. К сожалению, этой несыгранности и настойчивости перед воротами соперника нам не хватило».

Отметим, что у «Салавата Юлаева» голы забили датчанин Филип Ларсен и форвард Владислав Картаев. С 45 очками команда осталась на пятом месте в Восточной конференции.