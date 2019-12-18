СКА заключил новый контракт с Самоновым - Советский спорт
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18 декабря 2019 13:41ХоккейКорегин Владислав

СКА заключил новый контракт с Самоновым

В этом сезоне голкипер сыграл в 10 матчах в составе питерского клуба

Санкт-Петербургский СКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 24-летним голкипером Александром Самоновым. Соглашение действует до 30 апреля 2022 года.

Отметим, что 18 октября игроки «Витязя», а именно голкипер Александр Самонов и форвард Артем Швец-Роговой перешли в СКА в обмен на голкипера Петра Кочеткова и форварда Алексея Бывальцева.

С момента своего перехода в питерский клуб он сыграл в 10 матчах КХЛ, одержав шесть побед и отражая в среднем 93,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,83.

Всего на счету Самонова 36 сыгранных матчей в регулярном чемпионате.

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