Себастьян Ахо – о лакросс-голе Свечникова: До него этого никто не делал ни разу, а у него получилось Форвард «Каролины» забил из-за ворот во второй раз в сезоне.

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Форвард «Каролины» Себастьян Ахо после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3) высказался о голе своего партнера Андрея Свечникова, который он забил в лакросс-стиле.

«Это невероятно, – приводит слова 22-летнего финна официальный сайт лиги. – До него этого никто не делал ни разу. А он провернул это дважды, во что просто невозможно поверить. Очень впечатляет».

Отметим, что 19-летний российский нападающий забил в лакросс-стиле во второй раз в нынешнем сезоне. Впервые он это сделал 29 октября в матче с «Калгари».

Всего на счету Свечникова 35 (14+21) очков в 34 матчах сезона.