Дмитрий Квартальнов: У «Салавата Юлаева» будет преимущество – они уже сыграли после перерыва - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 15:47ХоккейЛипкин Антон

Дмитрий Квартальнов: У «Салавата Юлаева» будет преимущество – они уже сыграли после перерыва

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом».

«Посмотрели их вчерашний матч, – приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба. – У них будет небольшое преимущество – они уже сыграли матч, в тонусе: все-таки, большой перерыв был. Это будет дерби, но мы отталкиваемся от своего хоккея, от того, как мы будем играть. Последний матч против «Авангарда» сыграли не очень, проиграли».

Отметим, что для «Ак Барса» этот матч станет первым после перерыва в чемпионате, тогда как «Салават Юлаев» уже сыграл во вторник с «Сибирью» (2:3).
Матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» пройдет во Дворце спорта в Казани. Начало игры – 19:30 (мск).

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